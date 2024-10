Sammy Basso, l'ultimo regalo: donato il corpo alla scienza (Di martedì 8 ottobre 2024) TEZZE SUL BRENTA (VICENZA) - Con la scomparsa di Sammy Basso, ora nel mondo rimangono 150 bambini e ragazzi affetti dalla sindrome di Hutchinson-Gilford, secondo i dati della Progeria Research Ilgazzettino.it - Sammy Basso, l'ultimo regalo: donato il corpo alla scienza Leggi tutta la notizia su Ilgazzettino.it (Di martedì 8 ottobre 2024) TEZZE SUL BRENTA (VICENZA) - Con la scomparsa di, ora nel mondo rimangono 150 bambini e ragazzi affetti dsindrome di Hutchinson-Gilford, secondo i dati della Progeria Research

La festa al matrimonio - il malore e l’abbraccio della mamma : gli ultimi momenti di Sammy Basso - La festa di matrimonio, poi il malore, i soccorsi degli amici e dei familiari, quindi l'ultimo abbraccio con la madre. Le drammatiche testimonianze su quanto accaduto ad Asolo sabato sera, 5 ottobre, al 28enne affetto da progeria. (Fanpage.it)

Sammy Basso - addio al più longevo dei "giovani vecchi" : «Si può non essere perfetti - non bisogna per forza esserlo per fare qualcosa» - Così piccolo e così grande. Era alto un metro e 40, indossava scarpe modaiole ma con il rialzo ortopedico, pesava soltanto 20 chili. «Quindi se sono stanco qualche amico mi prende... (Ilgazzettino.it)

La festa al matrimonio - il malore e l’abbraccio della mamma : gli ultimi momenti di Sammy Basso - La festa di matrimonio, poi il malore, i soccorsi degli amici e dei familiari, quindi l'ultimo abbraccio con la madre. Le drammatiche testimonianze su quanto accaduto ad Asolo sabato sera, 5 ottobre, al 28enne affetto da progeria.Continua a leggere . (Fanpage.it)