Sammy Basso, il migliore amico Riccardo rompe il silenzio (Di martedì 8 ottobre 2024) Sammy Basso, il migliore amico Riccardo rompe il silenzio – Un malore improvviso sabato scorso ha spezzato la vita di Sammy Basso, 28enne affetto dalla progeria, malattia rara all'origine di un invecchiamento precoce. Si è divertito fino alla fine, prima di lasciare questo mondo: a dirlo è il suo migliore amico ed ex compagno di scuola, Riccardo Zanolli, che in un'intervista al Corriere della Sera ha raccontato l'ultima serata trascorsa insieme al ristorante. ( dopo le foto) Leggi anche: Sammy Basso, la notizia sui funerali e la richiesta dei genitori Leggi anche: Muore a soli 16 anni a causa di un infarto: poi il miracolo Sammy Basso, il migliore amico Riccardo rompe il silenzio «Eravamo insieme a quella festa. Si è divertito sino all'ultimo momento. Proprio come voleva che fosse la sua vita. Sammy non si è mai preso sul serio.

