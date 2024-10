Russia: mandato di arresto per gli inviati Rai Battistini e Traini (Di martedì 8 ottobre 2024) Lo ha riferito il servizio stampa della magistratura della regione di Kursk, come riporta Interfax. I due giornalisti sono fuori dalla Russia L'articolo Russia: mandato di arresto per gli inviati Rai Battistini e Traini proviene da Firenze Post. .com - Russia: mandato di arresto per gli inviati Rai Battistini e Traini Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 8 ottobre 2024) Lo ha riferito il servizio stampa della magistratura della regione di Kursk, come riporta Interfax. I due giornalisti sono fuori dallaL'articolodiper gliRaiproviene da Firenze Post.

Mandato d'arresto in Russia per due inviati Rai - Entrambi i giornalisti attualmente si trovano al di fuori dei confini russi motivo per il quale è stata chiesta l'estradizione, alla quale seguirebbe la custodia cautelare in caso di un eventuale processo.

Russia - mandato d'arresto per i giornalisti Rai Battistini e Traini: "Entrati illegalmente nel Paese" - I giudici hanno chiesto l'estradizione dei due giornalisti italiani che hanno "attraversato illegalmente il confine con la Russia, viaggiando a bordo di un veicolo delle forze armate ucraine fino alla città di Soudzha". Nel comunicato, ripreso dall'agenzia di stampa Interfax si legge: "Il ...

Russia - mandato arresto per inviati Tg1 Battistini e Traini. Tajani: "Persecuzione libertà stampa" - Per il cameraman e la reporter è stata ordinata la detenzione "dal momento in cui verranno arrestati in territorio russo o dal momento in cui verranno estradati". Il Governo italiano sarà sempre schierato a difesa del diritto a una informazione indipendente", ha scritto su X il ministro