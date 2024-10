Proseguono i lavori a Traversara, si alza l'argine del Lamone: "Non abbassiamo l’attenzione sui nostri territori feriti" (Di martedì 8 ottobre 2024) "Il cantiere procede. L’argine si alza". Queste le parole di Matteo Giacomoni, sindaco di Bagnacavallo, che fa il punto sui lavori in corso a Traversara sull'argine del fiume Lamone. Qui si punta a consolidare sempre più quella che è stata l'emergenza principale dell'alluvione di settembre in Ravennatoday.it - Proseguono i lavori a Traversara, si alza l'argine del Lamone: "Non abbassiamo l’attenzione sui nostri territori feriti" Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) "Il cantiere procede. L’si". Queste le parole di Matteo Giacomoni, sindaco di Bagnacavallo, che fa il punto suiin corso asull'del fiume. Qui si punta a consolidare sempre più quella che è stata l'emergenza principale dell'alluvione di settembre in

