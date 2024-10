Partorische in casa, mamma e neonato assistiti dagli infermieri del Suem (Di martedì 8 ottobre 2024) Aveva fretta di venire al mondo e la mamma non è riuscita neppure a intraprendere il viaggio verso l'ospedale Ca' Foncello: il suo bimbo è venuto alla luce in casa. Un episodio certamente lieto quello avvenuto oggi, 8 ottobre, a Lovadina di Spresiano in piazza della Repubblica. Poco prima delle Trevisotoday.it - Partorische in casa, mamma e neonato assistiti dagli infermieri del Suem Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Aveva fretta di venire al mondo e lanon è riuscita neppure a intraprendere il viaggio verso l'ospedale Ca' Foncello: il suo bimbo è venuto alla luce in. Un episodio certamente lieto quello avvenuto oggi, 8 ottobre, a Lovadina di Spresiano in piazza della Repubblica. Poco prima delle

“Mamma è violenta - picchiava papà”. Scandalo nella famiglia Schumacher - fatti choc a casa di Ralf - Nel suo post, David ha descritto Cora come una persona con problemi mentali che avrebbero influito negativamente sulla sua famiglia. Il tuo comportamento in questo momento è un vero peccato: per favore, lasciaci in pace e lasciaci vivere le nostre vite. >> “Un male terribile, non lo ... (Caffeinamagazine.it)

Giovane mamma muore in casa sotto gli occhi della figlioletta - Paola Bettinazzi è morta in casa a soli 41 anni stroncata da un malore, probabilmente un aneurisma. Tutto è successo domenica sera nell'abitazione di famiglia a Ceresara, nel Mantovano, sotto gli occhi della figlioletta: è stata la stessa bambina la prima a chiamare aiuto, avvisando il padre... (Bresciatoday.it)

Mamma e figlio trovati morti nel giardino di casa : lei nel vialetto - lui in un fosso. Deceduti da giorni - scoperti per caso da un passante - I cadaveri di due persone, che al momento sono identificati come quelli di una madre e del figlio, sono stati ritrovati nel giardino di una casa di Orbetello (Grosseto), a San Donato, in una... (Leggo.it)