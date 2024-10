Operaio ucciso da un treno, tre indagati a Bologna (Di martedì 8 ottobre 2024) AGI - Sarebbero due dipendenti di Salcef group e uno di Rfi, con ruoli di responsabilità nel cantiere e sulla sicurezza del sito, le tre persone finora iscritte nel registro degli indagati per omicidio colposo dalla Procura di Bologna nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Attilio Franzini, l'Operaio 47enne di Salcef group travolto e ucciso da un treno Intercity notturno alle 4.30 di venerdì mattina a San Giorgio di Piano (Bologna). Ai tre indagati, la Procura chiederà chiarimenti sulla dinamica dell'incidente. Sotto esame da parte dei magistrati anche i protocolli di sicurezza adottati nel cantiere e la scatola nera del treno. Le iscrizioni, che rappresentano un atto dovuto, si baserebbero sulle indagini della Polizia ferroviaria e il sequestro di alcuni documenti. Agi.it - Operaio ucciso da un treno, tre indagati a Bologna Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di martedì 8 ottobre 2024) AGI - Sarebbero due dipendenti di Salcef group e uno di Rfi, con ruoli di responsabilità nel cantiere e sulla sicurezza del sito, le tre persone finora iscritte nel registro degliper omicidio colposo dalla Procura dinell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Attilio Franzini, l'47enne di Salcef group travolto eda unIntercity notturno alle 4.30 di venerdì mattina a San Giorgio di Piano (). Ai tre, la Procura chiederà chiarimenti sulla dinamica dell'incidente. Sotto esame da parte dei magistrati anche i protocolli di sicurezza adottati nel cantiere e la scatola nera del. Le iscrizioni, che rappresentano un atto dovuto, si baserebbero sulle indagini della Polizia ferroviaria e il sequestro di alcuni documenti.

Operaio travolto dal treno a Bologna : tre indagati per omicidio colposo - Bologna, 8 ottobre 2024 - Sono tre le persone indagate per l’omicidio colposo di Attilio Franzini, l’operaio di 47 anni travolto da un treno Intercity all’alba di venerdì scorso mentre lavorava sui binari a San Giorgio di Piano. Gli indagati saranno interrogati sulla dinamica del sinistro; la ... (Ilrestodelcarlino.it)

Ricoverato per calcoli al Maggiore di Bologna - muore dopo due mesi : medici indagati - Ricoverato in Medicina, il 18 ha avuto il primo intervento chirurgico durante il quale, ipotizza l'esposto dei familiari, potrebbe essere stato 'bucato’ un tratto del duodeno. Nei giorni successivi le condizioni del paziente sono peggiorate, con gravi infezioni anche da batterio ospedaliero. . ... (Ilrestodelcarlino.it)

Bologna - ricoverato per due piccoli calcoli : muore dopo due mesi - 2 medici indagati - La Procura bolognese ha aperto un fascicolo per omicidio e lesioni colpose e ha disposto l'autopsia sul corpo del 64enne deceduto in circostanze misteriose all'ospedale Maggiore di Bologna, dove era ricoverato dallo scorso giugno. Ben 4 le operazioni alle quali è stato sottoposto in questo periodo. (Fanpage.it)