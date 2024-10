Numeri record nei sondaggi sul governo. Meloni gongola: “Grande motivo di orgoglio” (Di martedì 8 ottobre 2024) I partiti di Centrodestra crescono dal 43% delle urne del 2022 al 47%: nessuna coalizione è salita così tanto a Palazzo Chigi. È questo quanto segnala Libero nell'articolo dal titolo “Il consenso record del governo Meloni”. E la pagina del quotidiano diretto da Mario Sechi - dove si segnala che “non c'è stato altro governo che, a due anni dalla nascita, sia aumentato in maniera così esponenziale - viene rilanciata dalla stessa Giorgia Meloni sul proprio profilo di X: “Non sono solita soffermarmi sui sondaggi, ma constatare che, a due anni dalla nascita del nostro governo, la fiducia degli italiani nella coalizione di centrodestra non solo rimane solida, ma continua a crescere, è per noi un Grande motivo di orgoglio. Un segnale che ci sprona a lavorare ancora più assiduamente, sempre con serietà e determinazione, al servizio della nostra Nazione e di tutti i cittadini. Iltempo.it - Numeri record nei sondaggi sul governo. Meloni gongola: “Grande motivo di orgoglio” Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di martedì 8 ottobre 2024) I partiti di Centrodestra crescono dal 43% delle urne del 2022 al 47%: nessuna coalizione è salita così tanto a Palazzo Chigi. È questo quanto segnala Libero nell'articolo dal titolo “Il consensodel”. E la pagina del quotidiano diretto da Mario Sechi - dove si segnala che “non c'è stato altroche, a due anni dalla nascita, sia aumentato in maniera così esponenziale - viene rilanciata dalla stessa Giorgiasul proprio profilo di X: “Non sono solita soffermarmi sui, ma constatare che, a due anni dalla nascita del nostro, la fiducia degli italiani nella coalizione di centrodestra non solo rimane solida, ma continua a crescere, è per noi undi. Un segnale che ci sprona a lavorare ancora più assiduamente, sempre con serietà e determinazione, al servizio della nostra Nazione e di tutti i cittadini.

