Non è troppo tardi, il cambiamento è possibile: l’11 ottobre Fridays For Future Italia scende in piazza per il clima e contro le guerre (Di martedì 8 ottobre 2024) Di Fridays For Future Italia In un momento storico scandito da guerre, aumento del carovita, aumento delle temperature medie e aumento degli eventi climatici estremi, uno scenario che porta le persone a pensare che sia troppo tardi per fare qualcosa e spesso crea un senso di impotenza, Fridays For Future Italia lancia un appello: “Possiamo ancora cambiare la rotta e contenere l’aumento della temperatura media globale a +1.5°. Quello che manca è il coraggio e la volontà politica di mettere in atto strategie a lungo termine per la difesa dei territori e delle persone”, dice Antonio Iodice. Ilfattoquotidiano.it - Non è troppo tardi, il cambiamento è possibile: l’11 ottobre Fridays For Future Italia scende in piazza per il clima e contro le guerre Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 8 ottobre 2024) DiForIn un momento storico scandito da, aumento del carovita, aumento delle temperature medie e aumento degli eventitici estremi, uno scenario che porta le persone a pensare che siaper fare qualcosa e spesso crea un senso di impotenza,Forlancia un appello: “Possiamo ancora cambiare la rotta e contenere l’aumento della temperatura media globale a +1.5°. Quello che manca è il coraggio e la volontà politica di mettere in atto strategie a lungo termine per la difesa dei territori e delle persone”, dice Antonio Iodice.

Ecco una presunta anteprima della One UI 7 su Samsung Galaxy S25 - Un leaker immagina come sarebbe Samsung Galaxy S25 Ultra con la nuova One UI 7. Nel frattempo sono emerse ulteriori indiscrezioni sul chipset. (tuttoandroid.net)

Stanchezza, metabolismo rallentato, ormoni e altri motivi per cui potresti mettere su qualche chilo di troppo imprevisto - Stanchezza, metabolismo rallentato, ormoni o altri motivi per cui potresti mettere su qualche chilo di troppo imprevisto. (menshealth.com)

Superman, David Corenswet e l'aumento di peso intenso per la DC: "Non mi entravano più i pantaloni" - Per David Corenswet, trasformarsi in Superman non è stato un compito facile: l'attore racconta qualche dettaglio in più in merito all'aumento di peso intenso per la DC. (comingsoon.it)