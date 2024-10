Ilfattoquotidiano.it - Mirella Gregori, le nuove rivelazioni dell’amica Simona: “Sonia De Vito sa dove andò quel giorno”

(Di martedì 8 ottobre 2024) Lo ha dichiarato poche ore faBernardini, amica e compagna di classe di, la 15enne scomparsa il 7 maggio del 1983 da Roma e su cui sta indagando la commissione di inchiesta parlamentare che indaga anche sul mistero della scomparsa di Emanuela Orlandi. Al bar diPrima di chiudersi per sempre la porta di casa in via Nomentana alle spalle,7 maggio del 1983 fece tappa al bar di proprietà della famiglia diDe, la sua amica più stretta, che in questi 41 anni, a dire della famiglia di, si è sempre mostrata poco collaborativa. Per questo la Deè stata anche indagata, e ha ricevuto in passato un avviso di garanzia per reticenza. Le due si erano incontrate al bar prima cheandasse da sola verso un misterioso appuntamento, dopo che un suo ex compagno di classe delle medie le citofonò chiedendole di incontrarla.