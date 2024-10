Minori non accompagnati. Il Siulp proclama lo stato d’agitazione (Di martedì 8 ottobre 2024) "Dalla mattina di oggi (ieri, ndr) le difficoltà nella gestione dei Minori stranieri non accompagnati si sono fatte nuovamente evidenti. Attualmente negli uffici della Questura ci sono sette Minori, quattro dalla polizia Anticrimine e tre all’Ufficio denunce. Risulta addirittura che uno stia aspettando la collocazione, permanendo nei nostri uffici (non adeguati) dalle 19 di sabato 5 ottobre, un altro invece da ieri sera (domenica, ndr)". A parlare, lanciando un nuovo allarme sul tema della gestione dei Minori stranieri non accompagnati in carico alla polizia, è il segretario provinciale del Siulp, Amedeo Landino. E il sindacato proclama così lo stato di agitazione e mobilitazione "poiché la polizia è lasciata sola nella gestione dei Minori stranieri non accompagnati". Ilrestodelcarlino.it - Minori non accompagnati. Il Siulp proclama lo stato d’agitazione Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 8 ottobre 2024) "Dalla mattina di oggi (ieri, ndr) le difficoltà nella gestione deistranieri nonsi sono fatte nuovamente evidenti. Attualmente negli uffici della Questura ci sono sette, quattro dalla polizia Anticrimine e tre all’Ufficio denunce. Risulta addirittura che uno stia aspettando la collocazione, permanendo nei nostri uffici (non adeguati) dalle 19 di sabato 5 ottobre, un altro invece da ieri sera (domenica, ndr)". A parlare, lanciando un nuovo allarme sul tema della gestione deistranieri nonin carico alla polizia, è il segretario provinciale del, Amedeo Landino. E il sindacatocosì lodi agitazione e mobilitazione "poiché la polizia è lasciata sola nella gestione deistranieri non".

Minori stranieri non accompagnati : "Polizia lasciata sola". Al via lo stato di agitazione - QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY "La Polizia di Stato è lasciata sola nella gestione dei minori stranieri non accompagnati" per questo motivo il Siulp, Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia, ha proclamato lo stato di agitazione e mobilitazione. "Dalla mattina... (Bolognatoday.it)

Minori stranieri non accompagnati : "Polizia lasciata solA". Al via lo stato di agitazione - QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY "La Polizia di Stato è lasciata sola nella gestione dei minori stranieri non accompagnati" per questo motivo il Siulp, Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia, ha proclamato lo stato di agitazione e mobilitazione. "Dalla mattina... (Bolognatoday.it)

A Milano altri 50 posti per i minori stranieri non accompagnati - Milano amplia la rete di accoglienza per i rifugiati. Il Comune ha, infatti, aderito alla procedura di ampliamento dei posti del sistema di accoglienza e integrazione del ministero dell'Interno. Se l'iter proseguirà correttamente, l'Amministrazione potrà garantire 50 posti in più dedicati ai... (Milanotoday.it)