Dailymilan.it - Milan, Stefano Pioli meglio di Paulo Fonseca: ecco il dato che fa infuriare i tifosi

Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it

(Di martedì 8 ottobre 2024), l’inizio di campionato dello scorso anno conè stato migliore di quello diil, anzi decisamente, diper quanto riguarda l’inizio del campionato. C’è, infatti, una statistica che mette nei guai il tecnico portoghese. Sì, perché sono ben 7 i punti di differenza tra ildella scorsa stagione – guidal tecnico emiliano – e quello di quest’anno dopo sette gare disputate. Secondo posto in classifica per, contro il settimo di. I tifosi rossoneri sono, così, infuriati! Erano, infatti, stati loro a chiamare a gran voce l’esonero del tecnico ex Lazio, Inter e Fiorentina. Certo è che nessuno si sarebbe poi aspettatocome erede, visto che parliamo di un profilo che non ha mai vinto nulla di prestigioso.