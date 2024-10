Migranti, 90 sbarcati a Roccella Jonica (Di martedì 8 ottobre 2024) I Migranti sono stati soccorsi dalla Guardia costiera di Roccella Ionica mentre viaggiavano a bordo di una barca a vela partita dalla Turchia Imolaoggi.it - Migranti, 90 sbarcati a Roccella Jonica Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Isono stati soccorsi dalla Guardia costiera diIonica mentre viaggiavano a bordo di una barca a vela partita dalla Turchia

Migranti - 137 sbarcati a Roccella Ionica - Nelle ultime 18 ore ci sono stati due arrivi, a distanza di poche ore l'uno dall'altro, che hanno interessato, complessivamente, 137 persone. (Imolaoggi.it)

Ancora due soccorsi in mare per salvare i migranti : 133 sbarcati a Roccella Ionica - Nelle ultime ore, Roccella Jonica è stata teatro di due nuovi sbarchi di migranti, segno di una crisi che continua a mettere a dura prova le coste del Mediterraneo. Le motovedette della Guardia costiera della capitaneria di porto sono intervenute per soccorrere complessivamente 133 persone in... (Reggiotoday.it)

Si riapre rotta dei migranti - mille sbarcati in due giorni. Arrivi a Crotone - Roccella e Lampedusa - Una questione, quella dei migranti, che sarà anche sul tavolo di Palazzo Chigi: nelle prossime ore è previsto un vertice tra governo, imprenditori. . Anche se nel 2024 i numeri restano lontani rispetto a quelli relativi all’anno scorso, quando gli sbarchi furono il triplo. Dopo un periodo di calma ... (Gazzettadelsud.it)