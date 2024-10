Mense scolastiche come luoghi di educazione alimentare: la proposta di Coldiretti (Di martedì 8 ottobre 2024) Ettore Prandini, presidente di Coldiretti, ha proposto di trasformare le Mense scolastiche in spazi di formazione culturale sul cibo. Durante l’evento per l'80° anniversario di Coldiretti al teatro Eliseo, Prandini ha evidenziato l'importanza di coinvolgere i giovani cittadini in un percorso educativo sull'alimentazione, con il supporto del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Questo impegno si inserisce nell’ambito dell’iniziativa "Festa dell’educazione alimentare", già in corso e che ha raggiunto milioni di studenti. L'articolo Mense scolastiche come luoghi di educazione alimentare: la proposta di Coldiretti . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Ettore Prandini, presidente di, ha proposto di trasformare lein spazi di formazione culturale sul cibo. Durante l’evento per l'80° anniversario dial teatro Eliseo, Prandini ha evidenziato l'importanza di coinvolgere i giovani cittadini in un percorso educativo sull'alimentazione, con il supporto del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Questo impegno si inserisce nell’ambito dell’iniziativa "Festa dell’", già in corso e che ha raggiunto milioni di studenti. L'articolodi: ladi

