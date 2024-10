Lapresse.it - Medioriente: Netanyahu, eliminato il successore di Nasrallah

(Di martedì 8 ottobre 2024) Roma, 8 ott. (LaPresse) – Israele hail “sostituto” dell’ex leader di Hezbollah, Hassan, e “il sostituto del suo sostituto”. Lo ha detto il premier israeliano, Benjamin, riferendosi probabilmente a Hashem Safieddine,designato di. Lo riporta The Times of Israel.non lo cita espressamente ma in precedenza il ministro israeliano della Difesa aveva affermato che il sostituto di“è stato probabilmenteanche lui” in un raid su Beirut. Israele, ha proseguito, ha “degradato le capacità di Hezbollah; abbiamomigliaia di terroristi”. Il gruppo libanese “è più debole di quanto non lo sia stato per molti molti anni”, ha continuato.si è poi rivolto ai cittadini libanesi, esortati a liberarsi di Hezbollah “affinché questa guerra possa finire”.