Maddie McCann, il sospettato Brueckner assolto dalle accuse di stupro (Di martedì 8 ottobre 2024) Christian Brueckner, sospettato da anni per la scomparsa di Madeleine McCann, è stato assolto da un tribunale di Braunschweig per cinque accuse di gravi reati sessuali, tra cui stupri e abusi su minori avvenuti in Portogallo tra il 2000 e il 2017. Nonostante questa assoluzione, Brueckner rimarrà in carcere fino a settembre 2025 per una condanna separata legata a un altro caso di stupro.Leggi anche: Maddie McCann, il compagno di cella di Brueckner: “Ha confessato di aver rapito una bimba in Portogallo” Sebbene non sia stato accusato formalmente della scomparsa di Maddie McCann, le autorità portoghesi lo hanno pubblicamente identificato come sospettato nel caso della bambina scomparsa nel 2007. La decisione di assolvere Brueckner dalle accuse di reati sessuali deriva da un procedimento penale separato, ma i procuratori tedeschi avevano chiesto una condanna a 15 anni di carcere. Thesocialpost.it - Maddie McCann, il sospettato Brueckner assolto dalle accuse di stupro Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Christianda anni per la scomparsa di Madeleine, è statoda un tribunale di Braunschweig per cinquedi gravi reati sessuali, tra cui stupri e abusi su minori avvenuti in Portogallo tra il 2000 e il 2017. Nonostante questa assoluzione,rimarrà in carcere fino a settembre 2025 per una condanna separata legata a un altro caso di.Leggi anche:, il compagno di cella di: “Ha confessato di aver rapito una bimba in Portogallo” Sebbene non sia stato accusato formalmente della scomparsa di, le autorità portoghesi lo hanno pubblicamente identificato comenel caso della bambina scomparsa nel 2007. La decisione di assolveredi reati sessuali deriva da un procedimento penale separato, ma i procuratori tedeschi avevano chiesto una condanna a 15 anni di carcere.

