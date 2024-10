.com - Mace, al Forum di Milano ospiti Coez, Jake La Furia, Gemitaiz

(Di martedì 8 ottobre 2024)svela i primi nomi che lo accompagneranno sul palco deld’Assago per il suo concerto evento, daLa, uno tra i più importanti e riconosciuti producer della scena musicale italiana, ha annunciato oggi i primidi An Out Of Body Experience, il suo concerto all’Unipoldiil prossimo 18 ottobre., in formazione live, accompagnerà lo spettatore in un viaggio extracorporeo, fuori dal sé, verso una dimensione collettiva e mondi onirici. Ripercorrendo il meglio dei tre album, il concerto sarà un’esperienza multisensoriale in cui abbandonarsi completamente, con sezioni più spiccatamente live a cavallo tra i generi musicali – grazie anche ai numerosicantanti e musicisti sul palco – ed altre sezioni dall’anima più clubbing, con momenti di elettronica pura, fisica ed ipnotica.