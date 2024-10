Ma quanto è Y2K la nuova collab makeup ColourPop x Bratz? (Di martedì 8 ottobre 2024) ColourPop continua a sorprenderci con collaborazioni esclusive che fanno battere i cuori di tutti gli appassionati di beauty, e la sua ultima novità non fa eccezione: ColourPop x Bratz. Dopo averci entusiasmato con collezioni ispirate a franchise come “Twilight”, “Stranger Things” e “Pokemon“, ColourPop ora rende omaggio alle celebri bambole Bratz, le “ragazze con una passione per la moda”, con una collezione di makeup audace e scintillante. La nuova collaborazione makeup ColourPop x Bratz è già in trend su TikTok Dopo un’estate dominata dal tema delle Bratz, non c’è modo migliore di concluderla se non con una collezione che celebra le icone di stile originali. Che tu sia cresciuto con le bambole Bratz, con la serie TV o web, o che semplicemente adori il loro spirito fashion, questa collezione ti farà sicuramente venire voglia di sperimentare nuovi look. Metropolitanmagazine.it - Ma quanto è Y2K la nuova collab makeup ColourPop x Bratz? Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di martedì 8 ottobre 2024)continua a sorprenderci conorazioni esclusive che fanno battere i cuori di tutti gli appassionati di beauty, e la sua ultima novità non fa eccezione:. Dopo averci entusiasmato con collezioni ispirate a franchise come “Twilight”, “Stranger Things” e “Pokemon“,ora rende omaggio alle celebri bambole, le “ragazze con una passione per la moda”, con una collezione diaudace e scintillante. Laorazioneè già in trend su TikTok Dopo un’estate dominata dal tema delle, non c’è modo migliore di concluderla se non con una collezione che celebra le icone di stile originali. Che tu sia cresciuto con le bambole, con la serie TV o web, o che semplicemente adori il loro spirito fashion, questa collezione ti farà sicuramente venire voglia di sperimentare nuovi look.

