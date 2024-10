LIVE Tre Valli Varesine 2024 in DIRETTA: corsa cancellata a causa della pioggia (Di martedì 8 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.13: LA corsa E’ STATA cancellata! 14.12: Il momento in cui Pogacar e il resto del gruppo ha deciso di fermarsi. Pogacar et le peloton stoppent sur la ligne. 6 hommes à l’avant avec 2’30 d’avance. (Bardet Mas Foss Germain Steinhauser Engelhardt). #TreValliVaresine Pluie depuis le départ. Plus d’infos LIVE 14:15 avec @DavidMoncoutie via @EurosportFR pic.twitter.com/HTDYogA9lM — Guillaume di Grazia (@GDiGrazia) October 8, 2024 14.10: A causa della pioggia gli organizzatori avevano già deciso di modificare il percorso. Da capire se si potrà ripartire. La pioggia è davvero molto intensa nella zona di Varese. 14.08: Il gruppo si è completamente fermato dopo aver attraversato il traguardo di Varese. 14.06: La gara è stata fermata! Probabilmente a causa delle condizioni del meteo. 14. Oasport.it - LIVE Tre Valli Varesine 2024 in DIRETTA: corsa cancellata a causa della pioggia Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 8 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.13: LAE’ STATA! 14.12: Il momento in cui Pogacar e il resto del gruppo ha deciso di fermarsi. Pogacar et le peloton stoppent sur la ligne. 6 hommes à l’avant avec 2’30 d’avance. (Bardet Mas Foss Germain Steinhauser Engelhardt). #TrePluie depuis le départ. Plus d’infos14:15 avec @DavidMoncoutie via @EurosportFR pic.twitter.com/HTDYogA9lM — Guillaume di Grazia (@GDiGrazia) October 8,14.10: Agli organizzatori avevano già deciso di modificare il percorso. Da capire se si potrà ripartire. Laè davvero molto intensa nella zona di Varese. 14.08: Il gruppo si è completamente fermato dopo aver attraversato il traguardo di Varese. 14.06: La gara è stata fermata! Probabilmente adelle condizioni del meteo. 14.

