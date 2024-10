Liberoquotidiano.it - L'imbarazzante flash mob del Pd contro Israele: i quattro nomi che fanno scoppiare il caso

(Di martedì 8 ottobre 2024)rappresentati del Pd, selezionati dal gruppo del Partito Socialista Europeo nel Comitato Ue delle regioni per partecipare a un progetto dedicato a giovani politici, hanno inscenato unmob nell'emiciclo di Bruxelles. Lo hanno fatto durante la seduta di apertura della “Settimana Ue delle regioni”: obiettivo dem, chiedere che l'Europa si attivi «per fermare il genocidio in Palestina e bloccare la cultura della guerra per la risoluzione dei conflitti». I pratognisti del Pd sono stati Claudio Petrozzelli (esponente dem irpino), Giacomo Mosca, (consigliere comunale a Jesi), Rosalinda Giannotti (consigliere comunale di Ostuni) ed Enrico Bruni (consigliere comunale a Pisa).