Le cinque parole che ci fanno stare bene. Elementi chiave dell’alchimia nerazzurra (Di martedì 8 ottobre 2024) Le cose che vanno bene? Sono tante, tantissime. Sarà difficile, ma proviamo a ridurle a cinque gli Elementi da analizzare con la lente d’ingrandimento, che hanno permesso di rendere scintillante questo superlativo avvio di stagione per il Pisa. 1)ENTUSIASMO. Questa la prima parola d’ordine. Entusiasmo. Come un diktat, imposta da mister Inzaghi al momento del suo insediamento. "Voglio gente che abbia lo stesso mio entusiasmo di essere qui". Con queste parole l’allenatore si presentò a Pisa: probabilmente, avendo studiato la situazione, aveva capito che il primo elemento da ricucire era la cesura tra la squadra e l’ambiente. Non a caso arrivarono subito due allenamenti a porte aperte. Primo obiettivo completato: oltre a un’Arena che nuovamente è tornata a essere un fortino, sono tanti gli "esodi" in trasferta che hanno raggiunto il sold-out, come accaduto a Salerno e Castellammare. Lanazione.it - Le cinque parole che ci fanno stare bene. Elementi chiave dell’alchimia nerazzurra Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Le cose che vanno? Sono tante, tantissime. Sarà difficile, ma proviamo a ridurle aglida analizzare con la lente d’ingrandimento, che hanno permesso di rendere scintillante questo superlativo avvio di stagione per il Pisa. 1)ENTUSIASMO. Questa la prima parola d’ordine. Entusiasmo. Come un diktat, imposta da mister Inzaghi al momento del suo insediamento. "Voglio gente che abbia lo stesso mio entusiasmo di essere qui". Con questel’allenatore si presentò a Pisa: probabilmente, avendo studiato la situazione, aveva capito che il primo elemento da ricucire era la cesura tra la squadra e l’ambiente. Non a caso arrivarono subito due allenamenti a porte aperte. Primo obiettivo completato: oltre a un’Arena che nuovamente è tornata a essere un fortino, sono tanti gli "esodi" in trasferta che hanno raggiunto il sold-out, come accaduto a Salerno e Castellammare.

