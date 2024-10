La rivelazione sorprendente di Melania Trump: “Quel legame che ho da anni con Re Carlo”. Ecco di cosa si tratta (Di martedì 8 ottobre 2024) Melania Trump ha inaspettatamente rivelato di essere amica di penna di re Carlo, con il quale condivide una "corrispondenza continua" dopo il loro primo incontro avvenuto nel 2005. La singolare amicizia tra il sovrano e la moglie di Donald Trump è stata rivelata nel libro di memorie dell'ex modella 'Melania: A Memoir', recensito dal New York Milleunadonna.it - La rivelazione sorprendente di Melania Trump: “Quel legame che ho da anni con Re Carlo”. Ecco di cosa si tratta Leggi tutta la notizia su Milleunadonna.it (Di martedì 8 ottobre 2024)ha inaspettatamente rivelato di essere amica di penna di re, con il quale condivide una "corrispondenza continua" dopo il loro primo incontro avvenuto nel 2005. La singolare amicizia tra il sovrano e la moglie di Donaldè stata rivelata nel libro di memorie dell'ex modella ': A Memoir', recensito dal New York

“Io e Re Carlo ci scriviamo lettere da anni - abbiamo una corrispondenza continua” : la rivelazione di Melania Trump - Dopo il tentato assassinio del luglio 2023, Carlo ha scritto personalmente a Trump per esprimere la sua vicinanza. “Re Carlo è una persona incredibilmente appassionata su questi temi, e ho apprezzato il nostro scambio. Melania descrive il dolore nel vedere il ragazzo diventare bersaglio di attacchi ingiustificati: “Le voci erano crudeli e feroci, e ogni commento tagliente mi spezzava il cuore. (Ilfattoquotidiano.it)

Melania Trump e Re Carlo III sono amici di penna : la rivelazione della moglie di Donald Trump nella sua autobiografia - L’aveva detto: «My story, my perspective, the truth» (La mia storia, la mia prospettiva, la verità , ndr. In quell’occasione, ammette, «ho avuto piacere nel riprendere i contatti con re Carlo». . Un’autobiografia che la stessa Melania Trump, moglie dell’ex presidente e attuale candidato alle presidenziali Usa 2024 Donald Trump, definiva “senza filtri” e che oggi, giorno dell’uscita nelle ... (Open.online)

Usa - nelle librerie arriva il libro di memorie di Melania Trump - Il magnate, però, sui social ha spinto gli americani a comprare il libro: “Molto orgoglioso di Melania! Il suo libro è uscito a livello nazionale ed è in vendita ovunque. Washington, 9 ott. C’è un grande dibattito intorno all’uscita del libro a poche settimane dalle elezioni Usa, con Donald Trump candidato per tornare alla Casa Bianca; Melania, infatti è stata un punto interrogativo per molti ... (Iodonna.it)