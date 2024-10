La Florida si prepara alla furia dell’uragano Milton. L’appello di Biden: «Scappate, è questione di vita o di morte» (Di martedì 8 ottobre 2024) «Lasciate al più presto le vostre case, è questione di vita o di morte: Milton potrebbe essere il peggior uragano a colpire la Florida da 100 anni». È il drammatico appello che il presidente Usa Joe Biden ha lanciato questa sera ai cittadini dello Stato meridionale interessati dagli ordini di evacuazione, a poche ore dal previsto impatto del tornado. «Ho dato disposizione di fare tutto il suo possibile in previsione di quest’evento catastrofico», ha aggiunto Biden, che per seguire gli sviluppi del temuto disastro ha deciso di rinviare la sua partenza per la Germania, dov’era atteso a un importante summit con gli alleati sull’Ucraina. Il National Hurricane Center ha fatto sapere che l’uragano Milton si è rafforzato ed è considerato di categoria 5. Dovrebbe abbattersi sulla costa della Florida nella serata di mercoledì. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di martedì 8 ottobre 2024) «Lasciate al più presto le vostre case, èdio dipotrebbe essere il peggior uragano a colpire lada 100 anni». È il drammatico appello che il presidente Usa Joeha lanciato questa sera ai cittadini dello Stato meridionale interessati dagli ordini di evacuazione, a poche ore dal previsto impatto del tornado. «Ho dato disposizione di fare tutto il suo possibile in previsione di quest’evento catastrofico», ha aggiunto, che per seguire gli sviluppi del temuto disastro ha deciso di rinviare la sua partenza per la Germania, dov’era atteso a un importante summit con gli alleati sull’Ucraina. Il National Hurricane Center ha fatto sapere che l’uraganosi è rafforzato ed è considerato di categoria 5. Dovrebbe abbattersi sulla costa dellanella serata di mercoledì.

