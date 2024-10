Inter-news.it - Koopmeiners a rischio per Inter-Juventus? Le ultime

(Di martedì 8 ottobre 2024) Le condizioni di Teunpreoccupano lain vista degli impegni che i bianconeri dovranno affrontare dopo la sosta: dopo la Lazio toccherà all’in Serie A. LA SITUAZIONE – Teunè stato sostituito nel secondo tempo della gara, pareggiata per 1-1 dalla, contro il Cagliari a causa di un problema alla costola i cui primi segnali si erano già manifestati nella sfida contro il Lipsia. L’olandese non parteciperà agli impegni di Nations League con l’Olanda, dovendosi sottoporre a controlli funzionali all’accertamento di un’eventuale infrazione alla costola. Il prossimo impegno dopo la sosta sarà contro la Lazio, seguito da quello contro lo Stoccarda in Champions League e da quello con l’in Serie A.