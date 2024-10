Cinemaserietv.it - Kathy Bates, il commento di sua madre all’Oscar per Misery fu sgradevole: “Lei era così”

(Di martedì 8 ottobre 2024)oggi è celebrata per numerose interpretazioni di talento, ma indubbiamente sarà ricordata per il suo ruolo di Annie Wilkes innon deve morire, per il quale vinse un Oscar nel 1991. Eppure, ricorda, ildi suaal premio fu molto. Le disse che non capiva tanto clamore per il premio, visto che non aveva di certo scoperto una cura per il cancro.ipotizzava che questopotesse essere stato una risposta al fatto di non essere stata citata nel discorso di ringraziamento, ma su questo ha scoperto di essersi sbagliata.