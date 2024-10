Juve, si allungano i tempi di Milik: Thiago Motta pesca dalle giovanili? (Di martedì 8 ottobre 2024) Torino, 8 ottobre 2024 – Un problema in attacco per la Juve che si aggiunge a quello in difesa per l’infortunio di Gleison Bremer. Ma mentre dietro le rotazioni sono più ampie, ci sono Danilo, Kalulu e Cabal, davanti nella figura del centravanti è rimasto solo Dusan Vlahovic. Il serbo, di fatto, dovrà tirare la carretta fino a novembre dopo la seconda operazione di Arek Milik al ginocchio. Il rientro del polacco era previsto per la sosta di ottobre, ma qualche giorno fa è c’è stata la sutura artroscopica del residuo meniscale mediale del ginocchio sinistro, così i tempi di recupero si allungano forse di qualche altra settimana abbondante. E la Juve ha un solo centravanti, cioè Vlahovic, a meno che Motta non decida di adattare qualcuno come falso nueve, Nico Gonzalez ma è infortunato, oppure Kenan Yldiz. Per ora non si dovrebbe ricorrere al mercato svincolati. Sport.quotidiano.net - Juve, si allungano i tempi di Milik: Thiago Motta pesca dalle giovanili? Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di martedì 8 ottobre 2024) Torino, 8 ottobre 2024 – Un problema in attacco per lache si aggiunge a quello in difesa per l’infortunio di Gleison Bremer. Ma mentre dietro le rotazioni sono più ampie, ci sono Danilo, Kalulu e Cabal, davanti nella figura del centravanti è rimasto solo Dusan Vlahovic. Il serbo, di fatto, dovrà tirare la carretta fino a novembre dopo la seconda operazione di Arekal ginocchio. Il rientro del polacco era previsto per la sosta di ottobre, ma qualche giorno fa è c’è stata la sutura artroscopica del residuo meniscale mediale del ginocchio sinistro, così idi recupero siforse di qualche altra settimana abbondante. E laha un solo centravanti, cioè Vlahovic, a meno chenon decida di adattare qualcuno come falso nueve, Nico Gonzalez ma è infortunato, oppure Kenan Yldiz. Per ora non si dovrebbe ricorrere al mercato svincolati.

