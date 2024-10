Iniesta si ritira "Fiero e felice di aver realizzato il mio sogno" (Di martedì 8 ottobre 2024) "Orgoglioso del mio cammino, il gol della finale Mondiale non è mio. È di tutti" BARCELLONA (SPAGNA) - Lo hanno amato tutti. I tifosi del Barcellona e della Spagna in particolare, ma Andres Iniesta è uno dei pochi calciatori che può dire di aver unito tutti. Uno dei migliori centrocampisti nella sto Ilgiornaleditalia.it - Iniesta si ritira "Fiero e felice di aver realizzato il mio sogno" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 8 ottobre 2024) "Orgoglioso del mio cammino, il gol della finale Mondiale non è mio. È di tutti" BARCELLONA (SPAGNA) - Lo hanno amato tutti. I tifosi del Barcellona e della Spagna in particolare, ma Andresè uno dei pochi calciatori che può dire diunito tutti. Uno dei migliori centrocampisti nella sto

