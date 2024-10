Incidente in superstrada: traffico bloccato (Di martedì 8 ottobre 2024) Un'altra mattinata difficile per chi si trova a viaggiare in superstrada. Anche oggi infatti 8 ottobre, come segnala FirenzeToday, si è verificato un grave Incidente nel tratto fiorentino della Fi-Pi-Li, con un camion coinvolto. Il mezzo è finito completamente di traverso invadendo entrambe le Pisatoday.it - Incidente in superstrada: traffico bloccato Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Un'altra mattinata difficile per chi si trova a viaggiare in. Anche oggi infatti 8 ottobre, come segnala FirenzeToday, si è verificato un gravenel tratto fiorentino della Fi-Pi-Li, con un camion coinvolto. Il mezzo è finito completamente di traverso invadendo entrambe le

Grave incidente - superstrada paralizzata in entrambe le direzioni / FOTO - Anche oggi un grave incidente in Fi Pi Li, con un camion coinvolto. Il mezzo è finito completamente di traverso invadendo entrambe le carreggiate. L'incidente è avvenuto intorno alle 11:30 di oggi, martedì 8 ottobre. Alle 11:49 Muoversi in Toscana segnalava coda di 2 km con traffico bloccato... (Firenzetoday.it)

Incidente in superstrada - mezzo della Croce Rossa in panne travolto da furgone : un morto - "Un uomo che, spinto dall'amore e dal senso di responsabilità, ha perso la vita in circostanze drammatiche".

Gravissimo incidente sulla superstrada Fi-Pi-Li - coinvolto un mezzo della Croce Rossa : c'è un morto - Incidente mortale lungo la superstrada Fi-Pi-Li, all'altezza di Lavoria, frazione del comune di Crespina Lorenzana, in provincia di Pisa. Lo schianto, avvenuto intorno alle 13 di oggi, mercoledì 25 settembre, ha coinvolto almeno tre mezzi. Il bilancio è di un morto e due feriti (di cui uno... (Today.it)