Imam di Bologna sostiene Hamas e viene espulso dall' Italia esultano Salvini e FdI | chi è Zulfiqar Khan

L'Imam di Bologna Zulfiqar Khan è stato espulso dall'Italia con un decreto emesso dal Ministero dell'Interno: avrebbe esaltato Hamas e il concetto di Jihad

Zulfiqar Khan - l'imam di Bologna espulso dall'Italia. «Rivendicava il suo sostegno ad Hamas». A darne notizia è un comunicato, diramato dal suo difensore Francesco Murru, che parla del «ritorno ad uno stato di polizia e al perseguimento dei reati di opinione». Secondo il decreto di allontanamento firmato dal ministro dell'Interno Zulfiqar ha manifestato «una visione integralista del concetto di jihad».

Insulti a ebrei e Occidente e sostegno ad Hamas: espulso l'Imam di Bologna. FdI: un pericoloso predicatore di odio. Per poi concludere: «Dopo la nostra interrogazione con arroganza l'Imam aveva addirittura minacciato di seguire le vie legali contro di noi. Evidentemente le nostre osservazioni e preoccupazioni erano più che fondate. L'uomo è stato portato in Questura per essere espulso.

Espulso l'imam di Bologna - "sostiene Hamas e la jihad". Secondo il decreto di allontanamento firmato dal ministero dell'Interno, Zulfiqar ha manifestato "una visione integralista del concetto di jihad e, tra l'altro, esaltato il martirio e l'operato dei mujahidin nel conflitto israeliano-palestinese, rivendicando il sostegno ad Hamas".