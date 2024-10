Lettera43.it - Il sindaco di Rozzano contro Fedez: «Basta con le etichette false sul nostro paese»

Leggi tutta la notizia su Lettera43.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) IldiGianni Ferretti, in una lettera firmata da lui e dal parroco Don Roberto Soffientini, oltre che da un nutrito gruppo di associazioni sportive, religiose e culturali, ha voluto distanziarsi dalle parole di: «Lo uccido, lasciatemi, sono di». Parole che avrebbe detto il rapper durante la rissa con Cristiano Iovino secondi gli atti della procura nell’inchiesta sugli ultrà. «, ci rifiutiamo di avere questa etichetta. Che cosa significa essere didicendolo nel modo in cui lo ha fatto? Io sono di, ma da sempre ne parlo in maniera positiva, perché qui la criminalità c’è come in tutti i Comuni d’Italia, ma ci sono anche moltissime eccellenze», è scritto nella lettera.