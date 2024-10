Liberoquotidiano.it - Il piano di pace? Eliminare Hamas e rovesciare l'Iran

(Di martedì 8 ottobre 2024) Da più parti, con maggiori o minori tassi di realismo e di buona fede, si sente evocare la necessità e l'urgenza di undiper il Medio Oriente. E, in astratto, chi mai può essere contrario a un simile desiderabilissimo auspicio? Oppure, capovolgendo le cose, chi mai può essere favorevole a un orizzonte di guerra infinita o indefinita? Tuttavia, come proprio la Bibbia insegna (Ecclesiaste: «Per ogni cosa c'è il suo momento, per ogni faccenda sotto il cielo c'è il suo tempo»), occorre prendere atto di come ciascuna stagione richieda una risposta appropriata. Per troppi anni si è pervicacemente sottovalutata l'azione, orchestrata da Teheran, per colpire e poi per distruggere Israele. ()Clicca qui, registrati gratuitamente e leggi l'analisi integrale di Daniele Capezzone