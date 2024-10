Ilgiorno.it - Il fronte sanitario dell’emergenza carceri: a San Vittore è psichiatrico un detenuto su due

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Milano, 8 ottobre 2024 – San: 1.177 detenuti a giugno adi una capienza di 450, più di metà affetti da un disturbo psichico o. Questo numero, impressionante, fa il paio con un altro, spaventoso, citato in un dossier dell’associazione Antigone sull’emergenza nei 17 Istituti penali per minorenni italiani a un anno dal dl “Caivano”: in base a un’inchiesta di Altreconomia in cinque Ipm la “spesa a persona” per l’acquisto di farmaci antipsicotici è aumentata in media del 30% tra il 2021 e il 2022, ma in uno, il Beccaria di Milano, la somministrazione di psicofarmaci è più che triplicata dopo la pandemia (+219 per cento tra il 2020 e il 2022).