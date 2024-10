Il figlio dell’uomo ucciso dal poliziotto ha raccolto la pistola da terra e ha tentato di ammazzare l’agente (Di martedì 8 ottobre 2024) Dopo aver raccolto da terra l'arma usata dal poliziotto di 37 anni accusato di aver ucciso suo padre, il figlio del 44enne Francesco Chimirri ha tentato a sua volta di togliere la vita all'agente. È quanto emerso dalla ricostruzione della Procura, che sta indagando sui fatti avvenuti lunedì 7 ottobre a Crotone, e da un video diffuso in rete. Fanpage.it - Il figlio dell’uomo ucciso dal poliziotto ha raccolto la pistola da terra e ha tentato di ammazzare l’agente Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Dopo averdal'arma usata daldi 37 anni accusato di aversuo padre, ildel 44enne Francesco Chimirri haa sua volta di togliere la vita all'agente. È quanto emerso dalla ricostruzione della Procura, che sta indagando sui fatti avvenuti lunedì 7 ottobre a Crotone, e da un video diffuso in rete.

VIDEO / La denuncia di lady Serginho : “Buttate il vape - ha ucciso mio figlio” - In un post su Instagram, Lia Paiva, moglie dell'ex Milan Serginho, ha raccontato la tragica perdita del figlio Diego, avvenuta lo scorso 7 agosto Il 7 agosto è morto il figlio di Serginho: la mamma racconta le cause . (Golssip.it)

Francesco Chimirri ucciso - il poliziotto Giuseppe Sortino indagato per omicidio. «Il figlio della vittima ha raccolto la pistola e ha provato a sparare» - Un uomo di 44 anni ucciso, al termine di un inseguimento, da un poliziotto che poi rischia il linciaggio ad opera dei familiari della vittima e finisce in prognosi riservata in... (Ilmattino.it)

Francesco Chimirri ucciso - il poliziotto Giuseppe Sortino indagato per omicidio. «Il figlio della vittima ha raccolto la pistola e ha provato a sparare» - Un uomo di 44 anni ucciso, a conclusione di un inseguimento, da un poliziotto, che poi rischia il linciaggio ad opera dei familiari della vittima e finisce in prognosi riservata in... (Ilmessaggero.it)