I Wonder Pictures e IWONDERFULL a Lucca Comics & Games 2024 con tanti eventi da seguire (Di martedì 8 ottobre 2024) I Wonder Pictures e la piattaforma IWonderFULL saranno presenti all'edizione 2024 di Lucca Comics & Games (30 ottobre – 3 novembre) con una serie di appuntamenti esclusivi per esaltare l'essenza del cinema, raccontare nuovi progetti, incontrare autori internazionali e celebrare i successi cinematografici passati e futuri.

