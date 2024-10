“Ho baciato Gemma, il sapore della sua bocca…”. Uomini e Donne, il commento del cavaliere (Di martedì 8 ottobre 2024) Uomini e Donne, un altro amore bussa alla porta di Gemma Galgani. Sarà quello giusto? E chi può dirlo. Di sicuro c’è una frequentazione che sta procedendo verso lidi misteriosi e gli ultimi sviluppi sono lì a testimoniarlo. La dama torinese, soltanto omonima di una mistica e veggente italiana vissuta alla fine dell’800 e morta a soli 25 anni, ha vissuto tanti ‘smarrimenti’ e relazioni finite male. La sua storia nel popolare dating show di Maria De Filippi è lunga, tanto che qualcuno, le solite malelingue, hanno insinuato che sia lì soltanto per ‘farsi bella’. Sono peraltro ben noti i suoi siparietti e gli scontri con l’opinionista Tina Cipollari. Ma negli ultimi tempi qualcosa pare sia cambiato. Nella puntata di oggi, martedì 8 ottobre, al centro della scena ci sono stati proprio loro, Gemma Galgani e il cavaliere che sta provando a conquistarla. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di martedì 8 ottobre 2024), un altro amore bussa alla porta diGalgani. Sarà quello giusto? E chi può dirlo. Di sicuro c’è una frequentazione che sta procedendo verso lidi misteriosi e gli ultimi sviluppi sono lì a testimoniarlo. La dama torinese, soltanto omonima di una mistica e veggente italiana vissuta alla fine dell’800 e morta a soli 25 anni, ha vissuto tanti ‘smarrimenti’ e relazioni finite male. La sua storia nel popolare dating show di Maria De Filippi è lunga, tanto che qualcuno, le solite malelingue, hanno insinuato che sia lì soltanto per ‘farsi bella’. Sono peraltro ben noti i suoi siparietti e gli scontri con l’opinionista Tina Cipollari. Ma negli ultimi tempi qualcosa pare sia cambiato. Nella puntata di oggi, martedì 8 ottobre, al centroscena ci sono stati proprio loro,Galgani e ilche sta provando a conquistarla.

