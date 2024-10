Grande Fratello, Yulia, Giglio ed un retroscena: la scoperta in diretta. Irrompe Jessica (Di martedì 8 ottobre 2024) Grande Fratello, Giglio tra Yulia e Jessica. Interviene dallo studio l’opinionista Cesara Buonamici Grande Fratello, Giglio nelle ultime settimane si è ritrovato al centro tra Yulia e Jessica. Il concorrente e Yulia inaspettatamente si sono avvicinati sempre di più e dunque in diretta Jessica si ritrova a visionare nuove immagini dei due inquilini. Leggi anche Grande Fratello, l’urgano Helena: “Tu stai giocando e basta”. Volano stracci Ecco cosa è emerso Yulia esclama: “Io non posso valutare il mio futuro, sono una persona libera ”. Jessica afferma: “Noi abbiamo sempre fatto la domanda a Giglio, però io non ancora avuto il coraggio di fare questa domanda a Yulia: “Ti piace Giglio?”. Yulia confessa: “E’ un bellissimo ragazzo mi piace proprio tanto come persona, mi trovo bene, abbiamo avuto modo di parlare della mia storia, è una persona che sa ascoltare. 361magazine.com - Grande Fratello, Yulia, Giglio ed un retroscena: la scoperta in diretta. Irrompe Jessica Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di martedì 8 ottobre 2024)tra. Interviene dallo studio l’opinionista Cesara Buonamicinelle ultime settimane si è ritrovato al centro tra. Il concorrente einaspettatamente si sono avvicinati sempre di più e dunque insi ritrova a visionare nuove immagini dei due inquilini. Leggi anche, l’urgano Helena: “Tu stai giocando e basta”. Volano stracci Ecco cosa è emersoesclama: “Io non posso valutare il mio futuro, sono una persona libera ”.afferma: “Noi abbiamo sempre fatto la domanda a, però io non ancora avuto il coraggio di fare questa domanda a: “Ti piace?”.confessa: “E’ un bellissimo ragazzo mi piace proprio tanto come persona, mi trovo bene, abbiamo avuto modo di parlare della mia storia, è una persona che sa ascoltare.

