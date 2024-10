Grande Fratello, cambio di programmazione: perché non va in onda giovedì 10 ottobre (Di martedì 8 ottobre 2024) ottobre segna un nuovo corso per il Grande Fratello. Il reality che ha definito intere generazioni di telespettatori su Canale 5, ora sotto la guida attenta di Alfonso Signorini, si prepara a cambiare marcia. La programmazione del doppio appuntamento settimanale – che fino a ora ha riempito le serate dei fan – è stata spazzata via con un colpo di scena che i fan più attenti, come vedremo, si aspettavano. Il giovedì sera, che molti consideravano una certezza, scompare dalla griglia televisiva. Da qui in avanti, l’unico momento di incontro tra pubblico e concorrenti sarà il lunedì sera, quando la casa di Cinecittà continuerà a rivelare i suoi segreti e intrecci. Ma dietro questa decisione c’è ben più di una semplice scelta di palinsesto. Dilei.it - Grande Fratello, cambio di programmazione: perché non va in onda giovedì 10 ottobre Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di martedì 8 ottobre 2024)segna un nuovo corso per il. Il reality che ha definito intere generazioni di telespettatori su Canale 5, ora sotto la guida attenta di Alfonso Signorini, si prepara a cambiare marcia. Ladel doppio appuntamento settimanale – che fino a ora ha riempito le serate dei fan – è stata spazzata via con un colpo di scena che i fan più attenti, come vedremo, si aspettavano. Ilsera, che molti consideravano una certezza, scompare dalla griglia televisiva. Da qui in avanti, l’unico momento di incontro tra pubblico e concorrenti sarà il lunedì sera, quando la casa di Cinecittà continuerà a rivelare i suoi segreti e intrecci. Ma dietro questa decisione c’è ben più di una semplice scelta di palinsesto.

Grande Fratello - Enzo Paolo Turchi sorprende tutti : “Sento Carmen stufa di me” - Ma Turchi è convinto che l’infedeltà non abbia nulla a che vedere: “No, lo escludo assolutamente perché non è il tipo, almeno spero”. Per questo Signorini ha fatto apparire nuovamente Carmen Russo, la donna della sua vita. Enzo Paolo Turchi sorprende anche Alfonso Signorini. Quando ... (Dayitalianews.com)

Il Grande Fratello non avrà il doppio appuntamento - andrà in onda solo il lunedì - Il Grande Fratello non avrà più il doppio appuntamento. Per un periodo, di cui ancora non è stata definita ancora la durata, il reality di Canale 5 andrà in onda solo il lunedì.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Grande Fratello - l’opinionista Luzzi lancia una frecciatina ai nuovi concorrenti - Leggi anche Grande Fratello, Javier deluso: “Poteva dirmela questa cosa” Il gesto social dell’opinionista L’opinionista Beatrice Luzzi nelle ultime ore ha condiviso un nuovo post sul suo account Instagram racchiudendo i momenti più belli del lunedì sera in studio. La Luzzi ha aggiunto come ... (361magazine.com)