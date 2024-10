Ilrestodelcarlino.it - Giano, la speranza: "L’azienda proporrà uscite volontarie e ricollocazioni"

(Di martedì 8 ottobre 2024) "incentivate, prepensionamenti e ricollocazione del personale nel perimetro area Marche, ma di quanti lavoratori non sappiamo. E’ necessario che il ministero subentri nella vertenza importantissima perchèva salvata o rischia di provocare un effetto domino sugli altri stabilimenti". Così i sindacati, ieri dopo l’incontro in Regione con l’assessore al Lavoro Stefano Aguzzi mentre a Fabriano incrociavano le braccia 200 lavoratori. "Domani (oggi, ndr) ci confronteremo cona Verona, ma siamo pronti a nuovi pacchetti di sciopero o altre forme di protesta". Per il sindacato una vendita dientro il 18 dicembre, quando scatteranno i licenziamenti è ancora possibile perché "non è vero che la carta da ufficio non fa margini".