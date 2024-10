Fusione fredda, chiude laboratorio italiano. PIAZZA LIBERTA’ ritorna martedì 8 ottobre 2024 (Di martedì 8 ottobre 2024) Fusione fredda, chiude laboratorio italiano punto di riferimento nel mondo. PIAZZA LIBERTA' ritorna martedì 8 ottobre 2024 Imolaoggi.it - Fusione fredda, chiude laboratorio italiano. PIAZZA LIBERTA’ ritorna martedì 8 ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di martedì 8 ottobre 2024)punto di riferimento nel mondo.LIBERTA'

La crisi climatica prosciuga i fiumi a un ritmo spaventoso e scatena inondazioni: l’allarme dell’OMM - L'Organizzazione meteorologica mondiale (OMM) ha pubblicato un nuovo rapporto sulle risorse idriche globali mettendo in luce il duplice, drammatico impatto ... (fanpage.it)

Fiat accelera la produzione in Algeria, in arrivo un secondo modello - Fiat dà una decisa accelerata all’estero, in particolare in Algeria dove sta per arrivare un secondo modello che affiancherà la Fiat 500 che vende bene ... (virgilio.it)

Corrente di Beaufort: un attore chiave nel clima artico e globale - La Corrente di Beaufort, situata nell'Oceano Artico, è una delle correnti marine meno studiate ma di fondamentale importanza per la regolazione del ... (meteogiornale.it)