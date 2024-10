Francesca Fialdini è figlia di Mara Venier? C’è un po’ di confusione: ecco chi è la vera figlia di Mara (Di martedì 8 ottobre 2024) Francesca Fialdini e Mara Venier, conduttrici tra le più amate della televisione di Stato, hanno legami di parentela? Chiariamo di seguito tutti i dubbi! Leggi anche: Francesca Fialdini ha un ex marito? La conduttrice si racconta senza filtri «Se sono sposata e ho figli? Ora parlo io» Entrambe conduttrici affermate e con una carriera professionale impeccabile, Francesca Fialdini e Mara Venier sono da anni al timone di programmi Rai di grande successo. Una alla guida di Da noi A Ruota Libera, l’altra di Domenica In, entrambe accompagnano e allietano la domenica pomeriggio degli italiani, con una forte dose si empatia e tantissima umanità. Dal lavoro alla vita privata il passo è breve, soprattutto per fare confusione. Infatti qualcuno si è chiesto se Francesca Fialdini sia figlia di Mara Venier. Donnapop.it - Francesca Fialdini è figlia di Mara Venier? C’è un po’ di confusione: ecco chi è la vera figlia di Mara Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di martedì 8 ottobre 2024), conduttrici tra le più amate della televisione di Stato, hanno legami di parentela? Chiariamo di seguito tutti i dubbi! Leggi anche:ha un ex marito? La conduttrice si racconta senza filtri «Se sono sposata e ho figli? Ora parlo io» Entrambe conduttrici affermate e con una carriera professionale impeccabile,sono da anni al timone di programmi Rai di grande successo. Una alla guida di Da noi A Ruota Libera, l’altra di Domenica In, entrambe accompagnano e allietano la domenica pomeriggio degli italiani, con una forte dose si empatia e tantissima umanità. Dal lavoro alla vita privata il passo è breve, soprattutto per fare. Infatti qualcuno si è chiesto sesiadi

