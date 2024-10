Firenze, consultazione online sul traffico: riparte la community digitale MetaFirenze (Di martedì 8 ottobre 2024) Firenze, 8 ottobre 2024 – traffico, grandi opere, sanità, verde pubblico, casa, turismo. Sono solo alcuni dei temi caldi di Firenze sui quali i cittadini potranno confrontarsi su MetaFirenze, la community digitale nata per dare voce ai fiorentini. Dopo un lancio anticipato durante la campagna elettorale fiorentina, MetaFirenze parte ufficialmente ora con un calendario ricco di contenuti e aggiornamenti frequenti attraverso il suo canale WhatsApp. Ogni settimana verrà lanciato un nuovo tema di discussione. Oltre a poter votare in modo semplice e veloce, i fiorentini avranno la possibilità di commentare e approfondire i temi principali proposti sulle pagine Facebook e Instagram di MetaFirenze. Lanazione.it - Firenze, consultazione online sul traffico: riparte la community digitale MetaFirenze Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 8 ottobre 2024), 8 ottobre 2024 –, grandi opere, sanità, verde pubblico, casa, turismo. Sono solo alcuni dei temi caldi disui quali i cittadini potranno confrontarsi su Meta, lanata per dare voce ai fiorentini. Dopo un lancio anticipato durante la campagna elettorale fiorentina, Metaparte ufficialmente ora con un calendario ricco di contenuti e aggiornamenti frequenti attraverso il suo canale WhatsApp. Ogni settimana verrà lanciato un nuovo tema di discussione. Oltre a poter votare in modo semplice e veloce, i fiorentini avranno la possibilità di commentare e approfondire i temi principali proposti sulle pagine Facebook e Instagram di Meta

