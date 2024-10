Ilrestodelcarlino.it - Eventi a Bologna di martedì 8 ottobre 2024

(Di martedì 8 ottobre 2024), 8– Musica, libri e arte costellano questoautunnale, regalando ai bolognesi tanti imperdibili appuntamenti sotto le Due Torri. Ecco qui qualche consiglio su come trascorrere la giornata di oggi a. Dalle 12 si può visitare, nella sede dell’Assemblea Legislativa in Regione, la mostra ’Casa dei Risvegli Luca De Nigris: vent’anni tra cura e cultura’ curata da Giulia Ferraresi. Alle 15 parte A lezione in Pinacoteca: a inaugurare la stagione è Daniele Benati, con la sua lezione sulla ’Pittura in età moderna’. Alle 18, al Modernissimo, Angelo Varni parla di Risorgimento, una lezione che sarà abbinata al capolavoro di Luchino Visconti ’Senso’ che sarà proiettato venerdì alle 10.30. Alle 18, in Salaborsa si presenta il numero 8 di Limes, Bharat, la strategia dell’India, con Alessandro Trabucco e Lorenzo di Muro.