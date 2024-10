Droga nascosta nei calzini e tra i sedili dell’auto: arrestato 37enne (Di martedì 8 ottobre 2024) Nel pomeriggio di domenica, K.C., 37enne cittadino ugandese, senza fissa dimora, è stato arrestato con l'accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, operata dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile (N.O.R.) della Compagnia di Vicenza.L’intervento è Vicenzatoday.it - Droga nascosta nei calzini e tra i sedili dell’auto: arrestato 37enne Leggi tutta la notizia su Vicenzatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Nel pomeriggio di domenica, K.C.,cittadino ugandese, senza fissa dimora, è statocon l'accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, operata dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile (N.O.R.) della Compagnia di Vicenza.L’intervento è

Revocata misura alternativa a un 37enne : arrestato e trasferito nel carcere di Montacuto - FABRIANO - Nel pomeriggio del 3 ottobre, gli agenti di Polizia di Fabriano hanno eseguito un ordine di revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali, emesso dall'Autorità Giudiziaria, nei confronti di un pregiudicato di 37 anni. L'uomo, residente in un'altra... (Anconatoday.it)

Roma - badante aggredito e rapinato dall’ex compagno. Arrestato 37enne - Secondo quanto raccontato, l’aggressore – un 37enne peruviano senza fissa dimora con cui aveva avuto una relazione – si è introdotto nella casa per ragioni connesse a precedenti litigi. Dopo aver aggredito l’uomo, si è impossessato di un portadocumenti contenente dei contanti e di un mazzo di ... (Quotidiano.net)

Piazza XX Settembre - tenta la fuga dopo essere stato sorpreso a rubare da un'auto in sosta : 37enne arrestato - È stato arrestato per furto aggravato su un'auto in sosta il 37enne di origine nordafricana fermato dai carabinieri nei giorni scorsi in piazza XX Settembre. Durante la notte alla centrale era arrivata la segnalazione da parte di un cittadino che riferiva di aver visto una persona aggirarsi con... (Livornotoday.it)