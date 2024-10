Casa a prima vista, l'orrore su Jacopo e Gaia: "Ti permetti pure di dirlo?", bufera sui gemellini milionari (Di martedì 8 ottobre 2024) bufera social per la puntata di Casa a prima vista andata in onda ieri su Real Time. Ospiti i gemelli Jacopo e Gaia, studenti di Frosinone di 23 anni. I due ragazzi si sono rivolti agli agenti romani del programma televisivo per trovare una Casa in cui vivere nella Capitale, così da non fare più i pendolari per motivi di studio. Molto chiare le loro richieste: un quadrilocale da 150-200 mq, attico/piano alto, 2 bagni indipendenti, cucina open space, cabina armadio, ampio spazio esterno. Possibilmente a Roma Nord, Parioli. A scatenare la polemica è stato il budget di acquisto: al massimo 1.300.000 euro. I due ragazzi si sono anche raccontati un po' durante il programma. Jacopo ha detto di studiare giurisprudenza: “Per lo studio facciamo avanti e indietro, vorremmo una nuova Casa a Roma per nostri spazi e per invitare qualche nuovo amico. Liberoquotidiano.it - Casa a prima vista, l'orrore su Jacopo e Gaia: "Ti permetti pure di dirlo?", bufera sui gemellini milionari Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 8 ottobre 2024)social per la puntata diandata in onda ieri su Real Time. Ospiti i gemelli, studenti di Frosinone di 23 anni. I due ragazzi si sono rivolti agli agenti romani del programma televisivo per trovare unain cui vivere nella Capitale, così da non fare più i pendolari per motivi di studio. Molto chiare le loro richieste: un quadrilocale da 150-200 mq, attico/piano alto, 2 bagni indipendenti, cucina open space, cabina armadio, ampio spazio esterno. Possibilmente a Roma Nord, Parioli. A scatenare la polemica è stato il budget di acquisto: al massimo 1.300.000 euro. I due ragazzi si sono anche raccontati un po' durante il programma.ha detto di studiare giurisprudenza: “Per lo studio facciamo avanti e indietro, vorremmo una nuovaa Roma per nostri spazi e per invitare qualche nuovo amico.

