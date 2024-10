Caos a Downing Street. Silurata la zarina Gray (Di martedì 8 ottobre 2024) È già bufera sul governo laburista britannico di Keir Starmer, verso i primi 100 giorni al potere. Ieri le "dimissioni" da capo dello staff del premier di Sue Gray, considerata una potentissima zarina dell’apparato di Downing Street. Un siluramento, in realtà, sullo sfondo delle polemiche seguite allo ‘scandalo dei regali’ incassati dal capo dell’esecutivo, dalla first lady e da figure di primo piano del Labour dopo tanti inni alla legalità, nonché dei sospetti di nepotismo e avidità adombrati su Gray. Quotidiano.net - Caos a Downing Street. Silurata la zarina Gray Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 8 ottobre 2024) È già bufera sul governo laburista britannico di Keir Starmer, verso i primi 100 giorni al potere. Ieri le "dimissioni" da capo dello staff del premier di Sue, considerata una potentissimadell’apparato di. Un siluramento, in realtà, sullo sfondo delle polemiche seguite allo ‘scandalo dei regali’ incassati dal capo dell’esecutivo, dalla first lady e da figure di primo piano del Labour dopo tanti inni alla legalità, nonché dei sospetti di nepotismo e avidità adombrati su

