Bonus dipendenti (fino a 2.000 euro): ecco i requisiti e come richiederlo. La guida (Di martedì 8 ottobre 2024) Bonus dipendenti fino a 2.000 euro, ecco a chi spetta – "Fringe benefit" è la formula, ovviamente in inglese, con cui si intendono gli elementi aggiuntivi della retribuzione vera e propria, elementi esentasse, in quanto non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente; una forma di welfare sociale, dunque. Bonus e agevolazioni che sono state confermate anche nel 2024, nell'ordine dei 2.000 euro massimi. La circolare dell'Agenzia delle Entrate, emessa lo scorso mese di marzo, disciplina la materia, dopo le nuove disposizioni contenute nella legge di Bilancio 2024. Vediamo come si concretizza la misura. Bonus dipendenti fino a 2.000 euro, ecco a chi spetta È previsto che il valore dei beni e servizi offerti ai lavoratori dipendenti, escluso dal reddito di lavoro, aumenterà da 258,23 a 1.000 euro per chi non ha figli, con la possibilità di salire a 2.

