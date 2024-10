Thesocialpost.it - Barcellona, turista aggredita al parco: “Ammazzo la tua famiglia”, video inquietante

(Di martedì 8 ottobre 2024) Momenti di terrore in undi, dove un uomo ha aggredito brutalmente unadi turisti, inclusa una bambina di un anno. L’episodio è avvenuto domenica 6 ottobre, sotto gli occhi di diversi testimoni che hanno ripreso la scena con i loro telefoni.Leggi anche: Tiktoker Chimirri ucciso, spuntaimpressionante dell’aggressione Nelsi vede l’uomo avvicinarsi furioso allae urlare «tua figlia», prima di colpire con uno schiaffo in faccia la piccola. I genitori, sotto shock, sono fuggiti mentre l’aggressore continuava a inveire contro di loro, ignorando le proteste degli altri turisti che lo invitavano ad andarsene. La violenza non si è fermata lì. Tra le vittime c’è anche un uomo di 60 anni, colpito con calci e pugni. L’anziano è stato trasportato all’Hospital del Mar, con tagli al volto e contusioni sul corpo.