Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli a Sonia Bruganelli: “usare i figli come scudi è subdolo” (Di martedì 8 ottobre 2024) Dopo il battibecco durante la seconda puntata del talent show la giornalista ha replicato all'ex moglie di Paolo Bonolis che l'aveva attaccata a La vita in diretta. La querelle tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli si fa sempre più accesa. Dopo l'esibizione dell'ex moglie di Paolo Bonolis a Ballando con le Stelle, la giurata ha espresso un giudizio critico, al quale Bruganelli ha risposto durante la sua ospitata a La Vita in Diretta. Il botta e risposta tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli La giurata del talent show, sempre diretta, aveva commentato così la performance della concorrente : "Di concorrenti che ballano male ne abbiamo visti tanti, ma con te succede una cosa strana. Sei una donna dalla grande personalità, ma sulla pista sparisci. Non è che Movieplayer.it - Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli a Sonia Bruganelli: “usare i figli come scudi è subdolo” Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Dopo il battibecco durante la seconda puntata del talent show la giornalista ha replicato all'ex moglie di Paolo Bonolis che l'aveva attaccata a La vita in diretta. La querelle trasi fa sempre più accesa. Dopo l'esibizione dell'ex moglie di Paolo Bonolis acon le, la giurata ha espresso un giudizio critico, al qualeha risposto durante la sua ospitata a La Vita in Diretta. Il botta e risposta traLa giurata del talent show, sempre diretta, aveva commentato così la performance della concorrente : "Di concorrenti che ballano male ne abbiamo visti tanti, ma con te succede una cosa strana. Sei una donna dalla grande personalità, ma sulla pista sparisci. Non è che

Sonia Bruganelli Sbotta in Diretta : Furiosa con Selvaggia Lucarelli! - Tuttavia, Alberto Matano non ha condiviso il punto di vista di Sonia, ritenendo che Selvaggia non avesse intenzione di umiliarla. Secondo Bruganelli, Selvaggia Lucarelli, pur essendo una donna intelligente e sensibile, ha esagerato nel ridicolizzare la sua esibizione, facendo pesare la cosa in un ... (Gossipnews.tv)

Selvaggia Lucarelli su Sonia Bruganelli : “Non è più mia intenzione avere a che fare con questa persona in pubblico” - Ps: ovviamente con i figli c’è pure la costola rotta (riferimento al dolore accusato dalla Bruganelli durante le prove, ndr). Quella Sonia lì ha aspettato 50 anni per venire fuori. Ed è stato il motivo per cui ho totalmente perso la brocca. Ma da questa persona solitamente così delicata e così ... (Isaechia.it)

Selvaggia Lucarelli analizza il personaggio di Michelle Comi e lo paragona ad Antonella Elia : le sue parole - Selvaggia Lucarelli ha quindi deciso di analizzare questo personaggio e – facendolo – ha paragonato la giovane onlyfanser ad Antonella Elia. “ Ancora, la riflessione di Selvaggia sul fenomeno Comi, poi, si conclude in questo modo: “E se il marketing non ci piace, indignarsi è una mossa suicida, ... (Donnapop.it)