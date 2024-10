Atlante di pietra. Incisioni di Franco Fanelli (Di martedì 8 ottobre 2024) Venerdì 11 ottobre, alle ore 12:00, sarà inaugurata presso il Museo della Grafica la mostra dal titolo "Atlante di pietra. Incisioni di Franco Fanelli", esposizione che permette di ammirare l'opera di questo incisore torinese che interseca geologia e archeologia accompagnando in un un percorso Pisatoday.it - Atlante di pietra. Incisioni di Franco Fanelli Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Venerdì 11 ottobre, alle ore 12:00, sarà inaugurata presso il Museo della Grafica la mostra dal titolo "didi", esposizione che permette di ammirare l'opera di questo incisore torinese che interseca geologia e archeologia accompagnando in un un percorso

