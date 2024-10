Ambiente, concluso il progetto "L'aria che respiriamo" (Di martedì 8 ottobre 2024) Nel rinnovato auditorium “Colapietro” di via Grappelli si è concluso, in mezzo ad una platea di giovani studenti attenti ed interessati, il progetto multidisciplinare dal titolo “L’aria che respiriamo”, realizzato dal Settore Ambiente del Comune di Frosinone con il contributo della Regione Lazio Frosinonetoday.it - Ambiente, concluso il progetto "L'aria che respiriamo" Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Nel rinnovato auditorium “Colapietro” di via Grappelli si è, in mezzo ad una platea di giovani studenti attenti ed interessati, ilmultidisciplinare dal titolo “L’che”, realizzato dal Settoredel Comune di Frosinone con il contributo della Regione Lazio

