Aggressioni in ospedale, il piano dell'Ausl: "Vigilanza 24 ore su 24 per tutelare i sanitari"

(Di martedì 8 ottobre 2024) Imola, 8 ottobre 2024 – Istituzione di un servizio di sorveglianza operativo 24 ore su 24. È questo, assieme alla conferma dell’utilizzo delle telecamere di sicurezza e al proseguimento dei corsi di formazione per i(ai quali potrà essere presto fornito anche supporto psicologico, oltre che legale), lo strumento principale attraverso il quale l’Ausl conta di fermare nuoveal personaleo che lavora in pronto soccorso. «Tolleranza zero», è il messaggio lanciato ieri dal direttore generale dell’Aziendaa, Andrea Rossi, al tavolo con i sindacati convocato dopo il ferimento di un medico e due infermieri un paio di settimane fa all’Santa Maria della Scaletta. Secondo quanto riferito dal dg Rossi, la cosiddetta ‘guardiania’ avrebbe un costo presunto di 200mila euro l’anno per le casse